Verona - Genoa, posticipato il fischio d'inizio: il motivo è curioso

VERONA - GENOA - Le linee dell'area di rigore sono storte, non si può giocare. Il motivo per cui Verona-Genoa è stata posticipata di 15 minuti, ritardando il fischio d'inizio precedentemente fissato alle 18:00, è davvero curioso e particolare. Dopo un sopralluogo dell'arbitro Mariani insieme al designatore Nicola Rizzoli si è deciso di spostare di un quarto d'ora per ridisegnare le linee dell'area e renderle dritte.

