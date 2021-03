Verona - Roma, caso Diawara: rigettato il ricorso dei giallorossi

Il collegio di garanzia presso il Coni ha respinto il ricorso della Roma sul caso Diawara. Come riporta Sky Sport, è stato dunque confermato il 3 a 0 a tavolino per l'Hellas Verona. La squadra di Fonseca, reduce dalla sconfitta contro il Parma, rimane a quota cinquanta punti in classifica. Il CEO della Roma Guido Fienga aveva invitato gli organi preposti "a riconsiderare una norma che è oggettivamente troppo rigida e che non gradua per le pene nella distinzione tra un errore o un atto fatto con dolo". Al contrario, nulla è cambiato rispetto all'ultima decisione che aveva già consegnato i tre punti ai gialloblù.

