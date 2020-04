Vieri-Cassano in diretta, Bobo: "Nella mia top 11 due ex Lazio"

LAZIO, LA TOP 11 DI VIERI - Dopo Mancini, tocca a Cassano. Le serate a ritmo di dirette Instagram in casa Vieri vanno spedite senza freni. Anche l'ex Roma è intervenuto per parlare con l'ex Lazio, che ha risposto a una domanda sulla top 11. Bobo ha dato la sua formazione ideale composta da calciatori con cui ha giocato in carriera. Ci sono anche due ex biancocelesti. Il modulo è un 4-2-4 molto offensivo, l'allenatore è Lippi. In campo: Buffon in porta, Cafu, Nesta, Maldini e Serginho in difesa, Pirlo e Veron a centrocampo, Baggio e Totti dietro a Ronaldo (il Fenomeno) e Vieri.

