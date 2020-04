Lazio, Vieri: "Scudetto? Prima o poi la Juve ne perderà uno. E su Immobile..."

RASSEGNA STAMPA - "Scudetto? La Juventus ne ha vinti otto di fila prima o poi ne perderà uno. Non è stata brillantissima, ma è prima in campionato, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Con Cristiano Ronaldo si lotta per vincere". Christian Vieri si racconta sulle pagine de Il Corriere della Sera e parla anche della lotta per il titolo tra Juventus e Lazio. L'ex biancoceleste ripercorre anche le tappe della sua lunga carriera. Il 2002 resta l'anno peggiore con lo Scudetto sfumato il 5 maggio contro la Lazio all'Olimpico (all'epoca vestiva la maglia dell'Inter) e l'eliminazione al Mondiale per mano della Corea e di Byron Moreno. L'ex centravanti parla anche del campionato ed è convinto che si ripartirà, ma che la salute della persone abbia la precedenza. Immancabile un passaggio sulla Nazionale e dopo i tanti elogi a Mancini c'è anche un appunto sul dualismo in avanti tra Immobile e Belotti: "Ciro è maturato e sta facendo tanti gol. Ora deve fare uno scatto in avanti con la maglia azzurra e non lo dico per criticarlo. Il Gallo è tosto, ma da uno come lui mi aspetto 18/20 gol a stagione".