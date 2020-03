Viviano: "La Lazio mi appassiona, l'abbiamo sottovalutata tutti"

Intervistato dalla redazione di Mediagol, Emiliano Viviano, portiere attualmente svincolato, ha parlato anche della lotta scudetto, spendendo belle parole per la compagine di Simone Inzaghi: "La Lazio mi appassiona e mi intriga da anni: abbiamo tutti un po’ sottovalutato la Lazio che è già una pretendente al titolo da inizio stagione. I biancocelesti non hanno le coppe, hanno il capocannoniere della Serie A, e Scarpa d’Oro, ed un allenatore molto competente, il tutto circondato da un ambiente pieno di entusiasmo: insomma ci sono tutte le caratteristiche per sorprendere ma, a mio parere, la Juventus è ancora la favorita”.

