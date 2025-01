WOMEN | Lazio, Fedeli: "Ci abbiamo creduto, siamo orgogliosi". E sul Como...

TUTTOmercatoWEB.com

"C’è tantissimo orgoglio della squadra e delle ragazze che hanno dato tutto quello che potevano, cuore e anima. Purtroppo c’è rammarico, ci credevamo prima della partita e ancora di più durante la gara però è il responso del campo e non possiamo fare altrimenti. Ci portiamo via la vittoria e la prestazione, veniamo da tre sconfitte con la Juve e siamo venute qui e abbiamo fatto la nostra partita. Andiamo avanti per la nostra strada”. Lo ha dichiarato Fedeli, vice di Grassadonia, ai microfoni ufficiali del club dopo la partita contro la Juve in Coppa Italia.

L'allenatore, proseguendo la sua analisi sulla gara, ha aggiunto: "Ogni tanto ancora paghiamo l’inesperienza, le ragazze stanno lavorando su questo e non gli si può recriminare niente. Continueremo a lavorare, le ragazze lo fanno in maniera strepitosa. Arriveranno a dama sicuramente. Al di là delle ragazze che hanno fatto una prestazione importante, massima disponibilità loro. Per quanto riguarda i titolari, non ci sono. Noi lavoriamo con tutto il blocco squadra e chi spinge di più e chi pensiamo per la gara sia più pronta la schieriamo. Tutte però danno il 100%”.

“Como? Vediamo da un periodo di risultati positivo, abbiamo un po’ di scorie da buttare giù perché tenevamo a passare il turno. Ora andiamo a Como per giocarci, come sempre, le nostre carte”.

