Zaccarelli: "Luis Alberto e Milinkovic fondamentali per Immobile"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Renato Zaccarelli, si è espresso sull'attaccante titolare per il ct Mancini. L'ex calciatore e allenatore ha detto la sua, in particolare, sul "duello" tra Immobile e Belotti, con l'inserimento di Caputo: "Belotti? Se la deve conquistare come tutti, quella maglia. Ha due rivali come Immobile e Caputo, quest'ultimo che sta vivendo un momento molto felice per entusiasmo. Può essere la sorpresa per gli Europei, sempre se il Sassuolo manterrà questo clima. Non dimentichiamoci che hanno anche Locatelli e Berardi ed è davvero una cosa bellissima. Immobile invece gioca con Luis Alberto e Milinkovic-Savic, che di palloni giusti gliene servono. Per un finalizzatore come lui è un bell'avere. Su Belotti invece dico che è il più importante del Torino e tutti giocano per lui, se non segna è un problema per i granata visto che i compagni non fanno molti gol".

