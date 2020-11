Zenit - Lazio, Semak non si nasconde: "Daremo tutto per ottenere la vittoria"

Sergej Semak, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio: "Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la vittoria. Sono certo che tutti coloro che saranno in campo daranno il massimo. Artem Dzyuba può giocare, è pronto. Azmun e Driussi non sono ancora a disposizione. Malcolm sta continuando il programma di recupero, anche Musaev è tra coloro che non potranno prendere parte alla partita. Possibile difesa a tre? La scorsa stagione avevamo giocatori adatti alla difesa a tre, adesso è molto più difficile. L'abbiamo provata, ma è molto poco probabile. Erokhin? Sono contento per lui, ho ricevuto una chiamata dalla Nazionale, gioca in modo molto efficace e utile. Focolaio Covid nella Lazio? Posso rispondere solamente su ciò che riguarda la mia squadra".

