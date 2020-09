Zoff: "Juve e Inter favorite per lo scudetto. Lazio? La vedo bene..."

Il week-end che si sta per concludere ha visto la ripartenza della Serie A. Non quella della Lazio che, sorteggiata come prima avversaria dell'Atalanta, farà l'esordio sabato pomeriggio alla Sardegna Arena di Cagliari. Intanto, è tempo di pronostici per gli addetti ai lavori. Dino Zoff, nell'intervista al Fatto Quotidiano, ha disegnato la propria griglia scudetto, menzionando anche la squadra di Simone Inzaghi: "Le mie favorite sono due dell’anno scorso. Juve e Inter, che si è rinforzata e sembra farà ancora acquisti. Poi vedo bene Lazio e Atalanta, forse il Napoli".

