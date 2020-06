Zoff: "Lazio, devi giocartela per lo Scudetto. Il valore della squadra rimane tale"

Ai microfoni di TMW l'ex Lazio Zoff ha commentato la ripresa e la lotta Scudetto: "Le cose non si sa come inizieranno ma la potenzialità delle squadre resta quella. Ecco, qualcuna potrà riniziare meglio o peggio ma la potenzialità è quella. Dicono che la Lazio abbia lasciato perdere l'Europa per avere meno partite, e ora si ritrova beffata. Macché lasciar perdere e lasciar perdere. Non ci credo, non si lasciano stare delle gare per far meglio in un'altra competizione. Ho l'esperienza sufficiente per dire che non si lascia da una parte per andare dall'altra. Scudetto? Beh... E' lì, è a un punto. Se la deve giocare".

Gascoigne, il suo ex tecnico: "In Cina si sentiva solo, beveva per alleviare le preoccupazioni"

Serie A, si celebra il ritorno in campo: il ringraziamento al personale sanitario - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE