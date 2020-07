Astori, archiviata la posizione del medico che diede l'idoneità sportiva: il motivo

Non è stato responsabile della morte di Davide Astori, per questo la posizione del professor Francesco Stagno nell’ambito dell’indagine in merito alla scomparsa dell’ex capitano della Fiorentina trovato senza vita nella camera d’hotel a Udine nel 2018 è stata archiviata. La decisione è stata presa dal gip Angela Fantechi che sostiene la non responsabilità del medico che di fatto ha dato l’idoneità sportiva al calciatore, questo perché la sua decisione è scaturita dai referti di una prova da sforzo che non segnalavano nessuna anomalia. La visita inoltre non fu effettuata da Stagno ma da un altro professionista.

Lazio, contro la Juve tanta corsa e più possesso palla: le statistiche

Lazio, esordio per Raul Moro: è quindicesimo in una speciale classifica

TORNA ALLA HOME