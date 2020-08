Brasile, 10 positivi al Covid nel Goias: rinviato il match contro il San Paolo

Il Coronavirus continua a preoccupare in Brasile. Stavolta è il Goias, squadra militante nel massimo campionato, a registrare ben 10 positivi. Ieri sera doveva essere il debutto per la squadra dell'ex Verona Daniel Bessa contro il San Paolo, ma il match è stato ovviamente rinviato a data da destinarsi. I risultati dei tamponi, a causa di qualche problema logistico, sono stati resi noti soltanto ieri e la squadra di casa era già giunta allo stadio quando è stata avvisata dall'arbitro che la partita non si sarebbe disputata.