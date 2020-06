Brescia, incidente domestico per Bisoli: stagione finita

Tanta sfortuna in quello che è accaduto a Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia. Il calciatore infatti è scivolato in casa a ridosso di un gradino e ha riportato una lesione al tendine rotuleo. Stagione finita per lui che nei prossimi giorni verrà sottoposto agli esami strumentali del caso. Le rondinelle dovranno quindi fare a meno del giocatore in questa fase finale del campionato. Il pensiero va subito alla sfida con la Lazio della penultima giornata in cui i lombardi non potranno contare su di lui.

Zanardi, sequestrati cellulare e handbike. Dott. Scolletta: "Confidiamo nel possibile recupero"

Condò: “La Lazio ha una grande opportunità, Correa sarà l’ago della bilancia"

TORNA ALLA HOME PAGE