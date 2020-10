Lazio, Furlanetto e Czyz: le prime sensazioni dopo la serata di Bruges - FT

La gara di questa sera è stata importante non solo per la prova della squadra dopo giorni surreali, ma anche per la massiccia presenza di giocatori della Primavera, che hanno sostituito i tanti titolari rimasti a Roma. Tutti si sono seduti in panchina, pronti a dare il proprio contributo a gara in corso, come è accaduto per Czyz, che ha collezionato l'esordio in biancoceleste. Una volta concluso il match, il giovane talento biancoceleste ha festeggiato su Instagram: "Belle sensazioni". Serata speciale anche per il portiere classe 2002 Alessio Furlanetto, che ha condiviso la maglia sistemata all'interno dello spogliatoio: "Brividi".

Bruges - Lazio, Capello: "C'è unione, si vede e si sente. Erano caduti e sono risuscitati"

SONDAGGIO - Bruges - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE