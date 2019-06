Milan - Inter: "Butteremo giù San Siro. A breve il nuovo stadio" Ma Sala...

Prosegue l'iter del progetto in comune tra Milan e Inter: abbandonare il vecchio Giuseppe Meazza e costruire, a pochi metri di distanza, un impianto al passo coi tempi. Lo conferma direttamente il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni: "Tutto procede. Faremo insieme un nuovo San Siro accanto al vecchio nella stessa area della concessione. Il vecchio impianto verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni". Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, il presidente del Milan non si esprime: "È una procedura complicatissima. Sarebbe bello che la cerimonia delle Olimpiadi si facesse nel nuovo San Siro, ma non ne siamo certi". Non è della stessa idea, però, il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Il Comune è proprietario di San Siro, e nel dossier di Milano-Cortina abbiamo garantito che nel 2026 San Siro sarà ancora funzionante. Dopo il 2026, nel caso, avremo un nuovo stadio e decideremo il futuro di S.Siro. Ma ora siamo nell’assoluta condizione di confermare che quella sarà la sede della cerimonia di apertura. Se Inter e Milan vogliono uno stadio nuovo posso solo dire che ci vorrà del tempo per realizzarlo".

