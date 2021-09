Pelè prosegue la riabilitazione: "Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria" - VIDEO

Continuano a migliorare le condizioni di Pelè dopo l'operazione subita e il lungo ricovero in ospedale. O Rey in queste settimane ha documentato sui social i piccoli progressi raggiunti giorno dopo giorno sempre con un pizzico di ironia. "La mia fisioterapista Kamila mi sta aiutando col riscaldamento per tornare in campo. Non è importante quanto sia grande la sfida, il segreto è di celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada", queste le parole nel suo ultimo post.

