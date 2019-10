Praga, scontri al termine di Rep. Ceca-Inghilterra: 31 arresti

Notte di scontri a Praga. Al termine di Repubblica Ceca-Inghilterra, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020, la polizia ha reso noto di aver arrestato ben 31 tifosi, di cui 14 inglesi e 17 locali, a causa di diversi incidenti avvenuti in due bar del centro della capitale ceca. Nella prima circostanza i supporters si sono scontrati fra loro, mentre in un secondo momento hanno attaccato direttamente le forze dell'ordine, subito intervenute per risolvere la situazione. Per la cronaca, il match è terminato 2-1 per i padroni di casa.

