Serie A, prime gare casalinghe a Cesena per lo Spezia: ecco perché

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Serie A, previsto per il weekend del 19-20 settembre. Anche lo Spezia, squadra promossa dalla serie cadetta, parteciperà per la prima volta al massimo campionato. La società attraverso un comunicato ha fatto sapere però che le prime tre gare casalinghe verranno disputate allo stadio Manuzzi di Cesena. La struttura di casa dei liguri infatti, lo stadio Alberto Picco, necessita di alcuni lavori di adeguamento per soddisfare i criteri della Serie A.

IL COMUNICATO - “La società Spezia Calcio comunica di aver ricevuto risposta positiva dagli organi competenti e di aver dunque ottenuto il via libera per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie A 2020/2021. Contestualmente, il Club di via Melara comunica che in attesa dei lavori di adeguamento dello stadio “Alberto Picco”, volti a soddisfare i criteri infrastrutturali della Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Prima Squadra disputerà le gare interne sul terreno dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi di Cesena. Grande disponibilità dimostrata dal Cesena FC, dal Comune di Cesena e dalle Istituzioni del territorio romagnolo, alle quali va il più grande ringraziamento da parte dello Spezia Calcio e di tutti i tifosi spezzini”.

