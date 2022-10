Serie A | Verona, Cioffi in bilico: in arrivo un ex allenatore della Lazio?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Dopo quella di Giampaolo sebra che stia per saltare una nuova panchina in Serie A. A Verona infatti Cioffi traballa dopo la sconfitta per 1-2 contro l'Udinese e già è iniziato il totonome per il suo sostituto. A Genova, sponda blucerchiata sono stati avviati i contatti con un ex giocatore della Lazio, nella città scaligera invece è caldissimo il nome di un ex allenatore della Lazio, quello di Davide Ballardini. Ecco il tweet di Alfredo Pedullà: