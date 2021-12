Calciomercato Lazio, agente Rugani: "Contento alla Juve. Sarri..."

CALCIOMERCATO LAZIO - "La società e il tecnico puntano molto su Daniele, quando è stato chiamato in campo ha fatto sempre delle ottime prestazioni, sulla linea del rendimento che hanno avuto gli altri difensori che è sempre stato molto elevato". Parla così a Calciomercato.it Davide Torchia, agente di Rugani, nome che continua a circolare in orbita Lazio per il mercato di gennaio, così come quello di Godin. "Siamo contenti della fiducia della Juventus e di Allegri, ci sono dei segnali chiari su questo aspetto. Se un giorno dovesse verificarsi qualcosa di diverso ne parlerà la Juventus: noi siamo molto allineati in questo senso. La Lazio e Sarri? In questo momento ci sono tante parole ma non si va neanche dietro a tutto quello che si dice", ha concluso.

