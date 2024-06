Calciomercato Lazio | Il Girona ripensa a Castellanos: l'offerta per il Taty

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il Girona non ha dimenticato il Taty Castellanos. L'argentino, acquistato dalla Lazio lo scorso luglio dal New York City, ha lasciato un ottimo ricordo nel club andaluso che ora sta pensando a ritorno. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero Dovbyk, capocannoniere della Liga con 24 reti, è corteggiato da tante big e a un passo dall'addio. Per questo il Girona ha ripensato a Castellanos che nella sua esperienza spagnola ha collezionato 13 reti in 35 gare.

Il club spagnolo ha messo sul piatto 12 milioni più bonus per arrivare ai 15 che Lotito ha sborsato lo scorso luglio per acquistalo. Al momento nessuna apertura alla cessione da parte del club biancoceleste che è convinto di voler confermare il Taty