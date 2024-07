Calciomercato Lazio | Immobile a cena con i dirigenti del Besiktas

WEBTV AURONZO GIORNO 1 - CORRE, TIRA, PRESSA: IL PRIMO ALLENAMENTO DI NOSLIN L'unico dei tre nuovi acquisti in campo. Tijjani Noslin ha preso parte al primo allenamento del ritiro di Auronzo di Cadore con la maglia della Lazio. Accolto dai tifosi sugli spalti, appena entrato si è fermato a firmare autografi. Dopo di che ha iniziato a... L'unico dei tre nuovi acquisti in campo. Tijjani Noslin ha preso parte al primo allenamento del ritiro di Auronzo di Cadore con la maglia della Lazio. Accolto dai tifosi sugli spalti, appena entrato si è fermato a firmare autografi. Dopo di che ha iniziato a... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | GREENWOOD, AUMENTA LA FIDUCIA. E IL GIOCATORE... CALCIOMERCATO LAZIO - La sollevazione popolare, il comunicato dei gruppi ultras e la petizione dei tifosi comuni, ma anche le parole di fuoco del sindaco di Marsiglia, nessuno sembra volere Mason Greenwood nel sud della Francia. Se non Roberto De Zerbi e Pablo Longoria. Un... CALCIOMERCATO LAZIO - La sollevazione popolare, il comunicato dei gruppi ultras e la petizione dei tifosi comuni, ma anche le parole di fuoco del sindaco di Marsiglia, nessuno sembra volere Mason Greenwood nel sud della Francia. Se non Roberto De Zerbi e Pablo Longoria. Un...