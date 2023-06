Calciomercato Lazio | Ritorno di fiamma per Retegui: i dettagli

L'attaccante era stato seguito nei mesi scorsi prima dell'esplosione e i due gol con la maglia dell'Italia. Il giocatore ...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Serve un vice Immobile e un altro esterno per allungare le alternative a disposizione di mister Sarri. Il tecnico ha esposto alla società le sue esigenze e Lotito è al lavoro per accontentare il Comandante. Se come ala il favorito sembra essere Domenico Berardi, diverso è il discorso per il centravanti. Diversi i profili attenzionati per cercare il calciatore giusto da affiancare a Ciro Immobile. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione ci sarebbe stato un ritorno di fiamma per Mateo Retegui.

"Immobile e Retegui? Si assomigliano molto, sono due bomber. Ciro è più esperto, Retegui è più giovane, non è detto che non possano giocare insieme". Parola del ct azzurro Roberto Mancini che vede nell'attaccamte naturalizzato italiano il giocatore adatto alla sua Nazionale. Chissà che i due non si ritrovino anche a Formello. Retegui era stato proposto e seguito nei mesi scorsi da Lotito in persona. Poi c'era stata l'esplosione in maglia azzurra con le reti contro Inghilterra e Malta che avevano fatto schizzare alle stelle la sua valutazione. La punta è finita anche sul taccuino dell'Inter che l'ha monitorato in questi mesi. Ora il ritorno di fiamma delle aquile che sperano di portarlo all'ombra del Colosseo. Ricordiamo che il giocatore gioca in prestito al Tigre, ma è di proprietà del Boca Juniors. Il club di Victoria è pronto a esercitare il diritto di riscatto fissato a 2,3 milioni con il Boca che, però, manterrà il 50% sulla futura rivendita che si preannuncia importante. Il Tigre spera che possa aprirsi un'asta per il calciatore, magari con l'inserimento di qualche squadra della Premier League. Si parla di una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni. La Lazio lo segue da mesi e ora sembra esser tornata prepotentemente in gioco.

