Calciomercato Lazio, si valuta il nuovo portiere: due nomi in lista

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La stagione ancora non è finita, anche se non manca molto, ma la società sta già pensando al futuro. La rosa ha bisogno di rinforzi che consentano a Sarri di poter svolgere al meglio il suo lavoro e anche con qualche certezza in più. Si inizierà dalla difesa, portieri inclusi dal momento che Reina e Strakosha non possono dare garanzie al tecnico toscano visto il contratto in scadenza di entrambi. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’idea di Kepa si allontana sempre di più, purtroppo per Sarri, a causa dei costi troppo elevati. Restano dunque nella lista dei vorrei solo due nomi, uno è Carnesecchi e l’altro è Sergio Rico. Il primo è di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese, ha 21 anni ed è promettente. La Dea lo aveva valutato 10 milioni quest’inverno che ora sono diventati 15. La Lazio non è l’unica ad aver messo gli occhi su di lui, si sono fatte avanti anche altre big italiane. Lo spagnolo invece sta disputando la stagione al Maiorca ma è di proprietà del Psg. Ad agevolare la sua operazione, oltre al valore del suo cartellino inferiore a quello di Carnesecchi, potrebbe essere anche il fatto che appartiene alla stessa scuderia che rappresenta Luis Alberto con la quale la società biancoceleste ha buoni rapporti. Questi al momento sono i nomi in corsa per la porta, per saperne di più però si dovrà aspettare l’esame della semestrale fondamentale per determinare gli obiettivi di mercato e non solo.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, su Casale spunta anche la Roma: i dettagli