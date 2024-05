Calciomercato Lazio | Torna in ballo il discorso Kamada: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio ha di fatto già messo a segno il primo colpo con Loum Tchaouna della Salernitana. In questo momento l'attenzione è tutta sul discorso legato a Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese può esercitare fino alla mezzanotte di stasera 30 maggio una clausola che estenderebbe il suo accordo con il club biancoceleste di altri due anni più opzione. Come abbiamo riportato nei giorni scorsi la società, pur credendo molto nel calciatore e rendendosi disponibile per dei bonus, non ha intenzione di sottoscrivere un nuovo contratto che farebbe perdere gli effetti del decreto crescita, eliminato dal Governo lo scorso 31 dicembre.

VOLONTÀ DI KAMADA - L'entourage di Kamada sembrava aver capito la necessità del club, garantendo di voler esercitare l'opzione per il prolungamento e tranquillizzando la Lazio sulla prosecuzione della sua avventura nella Capitale. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però la clausola non sarebbe stata ancora esercitata, perché in realtà la volontà di Kamada sarebbe quella di rimanere in biancoceleste, ma di nuovo con un contratto annuale più opzione a suo vantaggio. La Lazio, dal canto suo ribadisce l'indisponibilità alla sottoscrizione di un nuovo contratto e rimane in attesa della pec di conferma da parte degli agenti del giapponese. Lo stallo non è ancora risolto, nonostante l'ottimismo respirato nei giorni scorsi. Il discorso è aperto, con Tudor che dalla Croazia incrocia le dita per la fumata bianca.

