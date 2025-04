DIRETTA - Atalanta - Lazio 0-0, fischia Chiffi: inizia la sfida!

Serie A Enilive | 31ª giornata

Domenica 6 aprile 2025, ore 18:00

Gewiss Stadium, Bergamo

ATALANTA - LAZIO 0-0

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Ruggeri, Pasalic, Sulemana, Brescianini, Maldini, Samardzic, De Ketelaere. All.: Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. A disp.: Provedel, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Marusic, Pellegrini, Vecino, Basic, Isaksen, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Baroni.

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: Scatragli - Bahri; IV ufficiale: Marinelli; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Abisso

Ammoniti: //

PRIMO TEMPO

2' Zaccagni dalla bandierina, primo corner della gara. Chiama lo schema, traversone secco sul primo ma Rovella non riesce ad allungare.

1' Zappacosta riesce a fermare Lazzari e prova a far ripartire l'Atalanta servendo Kolasinac che viene bloccato dalla difesa biancoceleste.

1' È la Lazio a manovrare il primo pallone del match.

1' Fischia Chiffi, inizia la sfida al Gewiss Stadium!

AGGIORNAMENTO ORE 17:45 - Manca pochissimo al fischio d'inizio della sfida tra Atalanta e Lazio, la tensione è altissima come è normale che sia vista la posta in palio. La sente in particolar modo Marco Baroni e lo ha dimostrato durante il riscaldamento dei biancocelesti. (CLICCA QUI PER LEGGERE COSA È SUCCESSO)

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Atalanta - Lazio, big match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Una sfida importantissima per entrambe, in palio ci sono punti preziosi per le ambizioni della Dea e dei biancocelesti. Appuntamento alle 18:00 col calcio d’inizio direttamente dal Gewiss Stadium di Bergamo.

