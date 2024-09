DIRETTA - Dinamo Kiev - Lazio 0-1, la sblocca Dia: biancocelesti avanti

Uefa Europa League | 1ª giornata

Mercoledì 25 settembre 2023, ore 21:00

Volksparkstadion, Amburgo

DINAMO KIEV - LAZIO 0-1: 4' Dia (L)

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaiev. A disp.: Neshcheret, Vivcharenko, Diachuk, Popov, Rubchynskyi, Andriyevskiy, Karavaiev, Malush, Buyalskyi, Guerrero, Bilovar, Braharu. All.: Shovkovsky.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Gila, Guendouzi, Noslin, Isaksen, Zaccagni, Castellanos. All.: Baroni.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos; Assistenti: Kostaras-Dimitriadis; IV Uomo: Fotias; VAR: Evangelou - Van Driessche

Ammoniti: //

PRIMO TEMPO

17' Tymchyk calcia il pallone in area, ma Provedel con sicurezza esce e fa sua la sfera.

16' Yarmolenko dal basso, c'è un velo che però non trae in inganno la Lazio. Vecino si fa trovare pronto e allontana il pericolo.

15' Palla in verticale di Tymchyk per Yarmolenko, ma il tentativo viene fermato dai biancocelesti.

9' Iniziativa di Kabaiev che supera in velocità un avversario e si accentra cercando il tiro dal limite, ma la conclusione è altissima e finisce oltre la porta.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con la rete di Dia che batte agevolmente Bushchan sfruttando un assist perfetto di Pedro in area di rigore.

3' Cross in area di Marusic che però non trova nessuno, la difesa avversaria non fa fatica a allontanare il pericolo.

1' Iniziativa della Dynamo che ci prova con Vanat, ma viene tempestivamente bloccato.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Dinamo Kiev - Lazio, gara valida per la prima giornata di Europa League. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fiorentina, proveranno a rilanciarsi nel match contro gli ucraini guidati da Shovkovskyi. Serata particolare per Baroni che debutterà per la prima volta nella competizione europea. Appuntamento col calcio d’inizio alle 21.

