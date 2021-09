DIRETTA - Galatasaray - Lazio 1-0: doppio cambio anche per Terim

UEFA Europa League 2021-2022 | 1ª giornata

Giovedì 16 settembre 2021, ore 18:45

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul

GALATASARAY - LAZIO 1-0 (67' Strakosha aut.)

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Marcão, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Cicaldau, Kerem; Dervişoğlu.

A disp.: Çipe, Öztürk, Mohamed, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Luyindama, Atalay, Feghouli, Diagne.

All.: Fatih Terim

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro (56' Milinkovic), Leiva, Luis Alberto (66' Basic); Felipe Anderson (66' Pedro), Immobile (56' Muriqi), Zaccagni.

A disp.: Reina, Furlanetto, Patric, Radu, Marusic, Escalante, Cataldi, Milinkovic, Basic, Moro, Pedro, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Matej Jug (SVN); Assistenti: Žunič (SVN) - Vidali (SVN); IV uomo: Smajc (SVN); V.A.R.: Vinčić (SVN); A.V.A.R.: Obrenovič (SVN)

Ammoniti: 8' Muslera (G), 42' Akpa Akpro (L)

SECONDO TEMPO

80' Bella giocata di Pedro, che finta e tira. La palla però si ferma direttamente tra i guantoni di Strakosha.

78' Doppio cambio per Terim: fuori Antalyali e Kerem, dentro Kilinc e Babel.

76' Acerbi ci prova da lontanissimo: la conclusione è parecchio alta sopra la traversa.

75' Zaccagni va sulla sinistra e cerca un tiro-cross: troppo facile intervenire per il portiere del Galatasaray.

73' La Lazio ci prova: Zaccagni per Pedro che colpisce di testa, ma c'è l'intervento di Muslera.

71' Buon intervento questa volta di Strakosha sulla conclusione di Cicaldau. Sarà calcio d'angolo per il Galatasaray.

70' Occasione enorme per la Lazio! Acerbi serve in profondità Milinkovic che però, con la voglia di fare il pallonetto, consegna direttamente la palla a Muslera.

67' Clamoroso errore di Strakosha che porta al vantaggio del Galatasaray. Lazzari alza il pallone e il portiere se la porta direttamente in rete!

66' Altro cambio per la Lazio: fuori Anderson e Luis Alberto, dentro Pedro e Basic.

65' Bell'azione della Lazio, orchestrata da Felipe Anderson. Il brasiliano serve Muriqi, che viene murato da Nelsson.

63' Lazzari finisce a terra dopo l'intervento di Marcao ai suoi danni. Ma per l'arbitro il fallo è dell'esterno della Lazio.

62' Galatasaray ancora vicino al vantaggio. Kerem crossa all'indirizzo di Cicaldau che conclude di prima intenzione: la palla va fuori di poco.

61' Fuori di pochissimo la conclusione di Kerem!

59' Luis Alberto conclude dal limite dell'area di rigore, ci arriva Muslera. Muriqi rimette la palla al centro, c'è la deviazione della retroguardia giallorossa.

58' Il cross di Felipe Anderson viene murato da Marcao. Finalmente una buona azione della Lazio, partita da Luiz Felipe.

56' Arriva ora il doppio cambio per Sarri: escono Akpa Akpro e Immobile, entrano Milinkovic e Muriqi.

55' Il sinistro di Cicaldau si ferma direttamente su Van Aanholt. Tuttavia, il tiro del romeno non era comunque particolarmente convincente.

54' Fase di riscaldamento per Vedat Muriqi che, di qui a breve, potrebbe fare il proprio ingresso in campo.

53' Luis Alberto perde palla, Marcao recupera e Akpa Akpro fa nuovamente fallo. Sarà calcio di punizione per la squadra di casa.

51' Bruttissimo errore dei due centrali della Lazio, con Kerem che s'invola verso la porta difesa da Strakosha. Il portiere è costretto a intervenire col piede.

50' Fase concitata della partita, che si conclude con il calcio di punizione in favore del Galatasaray.

47' Muslera anticipa bene Immobile. Il portiere allontana, ci prova Felipe Anderson sulla ribattuta senza però metter paura agli avversari.

45' Inizia ora il secondo tempo: nessun cambio per le due compagini in gara.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio, finisce la prima frazione di gioco di Galatasary - Lazio.

45' Calcio di punizione per il Galatasaray: Lucas Leiva allontana la palla di testa su cross di Morutan.

44' Pericoloso intervento in area di rigore di Marcao su Immobile. L'attaccante non riesce così a concludere in porta, ma per l'arbitro non c'è irregolarità. Il gioco prosegue.

42' Secondo fallo nel giro di pochi minuti per Akpa Akpro, questa volta ai danni di Marcao. L'ivoriano rimedia il cartellino giallo.

40' Felipe Anderson anticipa bene Van Aanholt, ma senza mantenere la palla in campo. Riparte la squadra di casa.

38' Brutto intervento di Akpa Akpro a centrocampo ai danni di Cicaldau. L'arbitro dà la punizione al Galatasaray, senza estrarre alcun cartellino per l'ivoriano.

37' Ingenuo errore di Lazzari in fase di costruzione: il passaggio all'indirizzo di Felipe Anderson finisce direttamente in out. Applausi del brasiliano per rincuorare l'ex esterno della Spal.

35' Brevissimo check del Var sull'azione precedente: non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

34' Immobile si avvicina tutto solo alla porta difesa da Muslera. L'attaccante finisce a terra dopo l'intervento di Yedlin, rimane qualche secondo a terra per poi alzarsi subito dopo.

32' Dervisoglu per Van Aanholt, ma Lazzari mette la palla in corner. Sarà angolo per il Galatasaray.

29' Zaccagni recupera un'ottima palla e poi riparte sulla fascia. Viene fermato da Yedlin in maniera irregolare: riparte la Lazio.

27' Contatto al limite dell'area di rigore tra Cicaldau e Lucas Leiva: veementi le polemiche del pubblico, ma l'arbitro fa proseguire l'azione.

25' Calcio d'angolo per il Galatasaray: la palla va in mezzo all'area, Luiz Felipe bravo a liberare.

23' La traversa salva la Lazio! La conclusione è stata quella di Morutan, che si dispera per il mancato gol.

22' Occasione anche per il Galatasaray con Kutlu che, servito bene da Kerem, si ritrova a tu per tu con Strakosha: il centrocampista classe '98 non riesce a concretizzare in rete.

19' Grande occasione per la Lazio: serie di scambi tra Luis Alberto e Immobile. Il Mago conclude, ma c'era posizione di off-side di Ciro sul primo passaggio. Riparte Muslera.

18' Prolungatissimo possesso palla del Galatasaray che, tuttavia, non sembra guadagnare metri di campo.

15' Immobile per Zaccagni. Il cross dell'esterno viene deviato in corner. Ma non ci sarà calcio d'angolo in favore della Lazio per posizione di off-side del classe '95.

13' Dagli sviluppi del corner, Hysaj tenta il cross in area, ma la palla è troppo lunga e si perde direttamente in out.

12' Bella progressione sulla fascia di Felipe Anderson, che mette la palla in area. C'è una deviazione, primo angolo anche per la Lazio.

10' Luiz Felipe devia provvidenzialmente in angolo un'ottima palla che era tra i piedi di Dervisoglu. Il corner non viene sfruttato bene dal Galatasaray, riparte la Lazio.

9' Luis Alberto opta per uno schema: il calcio di punizione è un passaggio in verticale all'indirizzo di Immobile. La palla viene comunque intercettata bene dalla retroguardia turca.

8' Intervento fuori area di Muslera su Lazzari. L'arbitro ammonisce il portiere e concede la punizione dal limite alla Lazio.

7' Cicaldau, servito da Dervisoglu, si accentra e tenta il tiro. La conclusione è totalmente sbagliata, la palla si perde alta sopra la traversa.

5' Polemiche del Galatasaray dopo il presunto fallo subito da Dervisoglu: per l'arbitro non c'è alcun intervento irregolare. Si continua a giocare.

2' Ottimo spunto di Felipe Anderson che supera un avversario e serve Zaccagni in area. L'ex Verona tenta di arpionare la palla in rovesciata, ma l'arbitro ferma l'azione per gioco pericoloso.

2' Akpa Akpro pensa alla conclusione della distanza: il tiro viene deviato, la palla non arriva neanche in area.

1' Fischio dell'arbitro: inizia Galatasaray - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Poco dopo sono arrivate le parole del ds Igli Tare: "Girone da Champions. Zaccagni? Non mettiamogli pressione". (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Nell'immediato pre-partita di Galatasaray - Lazio, sono arrivate le parole di Gonzalo Escalante: "Oggi sarà una guerra e vogliamo vincerla" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Galatasary e Lazio, prima sfida della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti guidati da Sarri potranno immediatamente riprendere il cammino dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa contro il Milan a San Siro. Complicato il girone in cui è stata inserita la Lazio, a partire dalla squadra che affronterà questo pomeriggio, quella di Terim. Immediatamente dopo ci saranno Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Il fischio d'inizio della gara odierna è fissato alle 18.45. L'atmosfera sarà caldissima, con poco meno di 30 mila tifosi turchi al seguito dei giallorossi. La gara si preannuncia infuocata.

