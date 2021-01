DIRETTA - Lazio - Sassuolo 0-0: arriva il fischio d'inizio del match

Serie A, 19ª giornata

Lazio - Sassuolo 0-0

Domenica 24 gennaio, ore 18:00

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Fares, Parolo, Czyz, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Defrel, Traoré, Djuricic; Caputo. A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Boga, Lopez, Peluso, Raspadori, Toljan, Haraslin, Oddei, Kyriakopoulos All.: De Zerbi.

Arbitro: Antonio Giuia (sez. Olbia)

Assistenti: Peretti e Carbone

IV uomo: Abbattista

Var: Guida

Avar: Tolfo

PRIMO TEMPO

5' Muldur salta Marusic e si avvicina alla porta difesa da Reina, Acerbi mette la palla in corner.

4' Traoré si inserisce in area di rigore, ma viene chiuso da Patric: calcio d'angolo per il Sassuolo.

3' Il lungo lancio di Rogerio all'indirizzo del compagno di squadra finisce direttamente tra le mani di Reina.

2' Lazzari propone Milinkovic sulla corsa, chiude Rogerio.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro: parte Lazio - Sassuolo!

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Squadre schierate: è il momento dell'inno della Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - A quaranta minuti dal fischio d'inizio, le squadre fanno il proprio ingresso in campo per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15 - A meno di un'ora dall'inizio del match Akpa Akpro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Sassuolo, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi, reduci dalla vittoria nel derby e dal passaggio in Coppa Italia, vogliono continuare l'ottima serie di risultati questo pomeriggio all'Olimpico. La squadra di De Zerbi, invece, viene dal pareggio rimediato in extremis con il Parma e dalla sconfitta contro la Juventus. Fischio d'inizio alle ore 18.

