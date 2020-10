DIRETTA - Sampdoria - Lazio 0-0: a Parolo il primo cartellino giallo del match

Sampdoria - Lazio 0-0

Serie A 2020/21 - 4ª giornata

Stadio 'Luigi Ferraris' - sabato 17 ottobre, ore 18.00

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Jankto, Ekdal, Thorsby; Ramirez, Quagliarella. A disp.: Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Colley, Askildsen, Damsgaard, Léris, Silva, Verre, Keita, La Gumina. All.: Claudio Ranieri

Indisponibili: Gabbiadini

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Anderson; Correa, Caicedo. A disp.: Reina, Alia, Armini, Vavro, Novella, Czyz, Marusic, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Moro, Muriqi. All.: Simone Inzaghi

Indisponibili: Proto, Radu, Luiz Felipe, Lazzari, Bastos, Lulic, Lazzari.

Squalificati: Immobile

Diffidati: nessuno

PRIMO TEMPO

17' Servito da Correa, Parolo stoppa la palla e conclude in porta. Il tiro viene murato da Thorsby.

15' Azione individuale di Candreva con l'aiuto di Ramirez. Alla fine, Acerbi mette la palla in calcio d'angolo.

14' Cross lungo di Candreva in zona Quagliarella, esce bene Strakosha.

12' Il primo cartellino giallo lo rimedia Marco Parolo per il fallo ai danni di Jankto.

10' Dal limite dell'area di rigore Quagliarella, chiuso bene da Patric, controlla la palla con un braccio. Riparte la Lazio.

9' Duello Augello - Parolo, con il centrocampista della Lazio che interviene bene in scivolata.

7' Duro intervento di Thorsby su Correa, e calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del centrocampo.

6' Cross di Bereszynski murato da Djavan Anderson. I blucerchiati si lamentano per un colpo di mano del biancoceleste, ma Orsato non interviene e fa continuare l'azione.

5' Correa serve Caicedo che s'invola verso la porta difesa da Audero, chiude bene Tonelli.

4' Buon controllo di Caicedo, ma c'è la copertura provvidenziale di Augello, che fa ripartire i suoi.

3' Cross di Djavan Anderson, ma la palla non supera Yoshida, che allontana il pericolo.

2' Batte Ramirez, allontana Parolo. La palla finisce tra i piedi di Ekdal che conclude dalla distanza, ma la palla è alta sopra la traversa.

2' Trattenuta di Acerbi su Quagliarella e calcio di punizione in favore della Sampdoria.

1' Si parte! La Sampdoria gioca il suo primo pallone.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - I giocatori di entrambe le squadre fanno ingresso sul campo del 'Ferraris'.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Lazio. Alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali, la squadra di Inzaghi dovrà superare l'ostacolo blucerchiato prima di poter iniziare, martedì all'Olimpico, la propria esperienza in Champions League contro il Borussia. Il gruppo guidato da Ranieri, nelle prime tre gare della nuova stagione, ha ottenuto la vittoria solamente con la Fiorentina, uscendo con le ossa rotte sia dal match con il Benevento che da quello con la Juventus. Quattro, invece, i punti dei biancocelesti in classifica.