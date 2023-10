FORMELLO - Lazio, Immobile c'è ma il Taty rimane in pole. Provedel a parte...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Riecco Ciro coi compagni. Immobile a disposizione, Castellanos comunque rimane in vantaggio per la trasferta con il Sassuolo. L'argentino dovrebbe spuntarla nella corsa alla maglia al centro del tridente. Ha convinto prima della sosta, la prova contro l'Atalanta (salvo sorprese) spingerà Sarri a schierarlo di nuovo titolare. Il capitano, invece, lavorerà per tornare al meglio in Champions League con il Feyenoord (mercoledì). Zaccagni ok, già ieri l'esterno si era riunito alla rosa dopo aver smaltito i problemi alla caviglia destra.

Qualche dubbio in più persiste su Provedel: il portiere aveva rimediato una contusione all'anca a San Siro con il Milan, ha stretto i denti contro Celtic e Atalanta, il dolore non è ancora alle spalle. Oggi si è allenato a parte con il preparatore Nenci, senza partecipare alle prove tattiche e alla partitella a campo ridotto. Valutazioni in corso, dovrebbe rispondere presente, si tengono pronti lo stesso Sepe e Mandas. L'eventuale scelta sul suo vice non è così scontata. Il giovane greco, arrivato in estate dall'Ofi Creta, è molto apprezzato dallo staff tecnico.

Nel pomeriggio si è riaggregato Marusic, martedì sera impegnato nella sfida di qualificazione agli Europei contro la Serbia di Milinkovic. Manca soltanto Vecino, tornerà domani in gruppo dopo il lungo viaggio di ritorno dall'Uruguay. Domani mattina la rifinitura anti-Sassuolo: Casale è in pole su Patric per il posto vicino a Romagnoli, sulle fasce favoriti il montenegrino con Hysaj dalla parte opposta. A centrocampo probabile linea con Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Davanti Felipe e Zaccagni ai lati del Taty.