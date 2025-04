FORMELLO - Lazio, riecco Tavares! Pedro insidia Dia per la rimonta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tavares c'è! Dall'allenamento differenziato di ieri al rientro immediato in gruppo. Ha preso parte anche alle prove tattiche, ora viaggia per la convocazione domani all'Olimpico. Dal primo minuto a sinistra comunque ci sarà Marusic, in vantaggio su Hysaj. Confermato Lazzari a destra; al centro Gila rientra di fianco a Romagnoli, panchina per Gigot.

La vera sorpresa però è in attacco: Pedro tenta il sorpasso su Dia. Contro il Bodo/Glimt potrebbe ancora non essere il giorno del ritorno del doppio-centravanti dall'inizio: nella rifinitura del pomeriggio lo spagnolo si è mosso alle spalle del Taty Castellanos. Da capire come li gestirà Baroni nel secondo tempo. Sugli esterni nessun dubbio su Isaksen e Zaccagni.

Vale lo stesso per il centrocampo, dove rientra Rovella dalla squalifica e si posiziona di fianco a Guendouzi. A disposizione ci sono Vecino e Dele-Bashiru, non Belahyane che è fuori dalla lista Uefa come Pellegrini, Ibrahimovic, Provstgaard e Basic. In porta alternati ancora Mandas e Provedel, ma salvo clamorose sorprese sarà ancora il greco a difendere i pali della Lazio.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Dia. All.: Baroni.