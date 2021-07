Lazio, Hysaj: terminate le visite mediche in Paideia - FT&VD

Il terzino albanese ex Napoli ed Empoli è arrivato in clinica per svolgere i test medici prima di mettere la firma sul nuovo contratto

Fonte: Dal nostro inviato Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 15:45 - Sono terminate le visite mediche del nuovo acquisto della Lazio Elseid Hysaj che circa un'ora e mezza fa si era recato in Paideia. Adesso si attende solo la firma ufficiale sul contratto. Elseid Hysaj è arrivato in Paideia. Il terzino albanese, svincolato dal Napoli dopo sette anni di permanenza, è entrato in clinica per svolgere le visite mediche di rito prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà ai colori biancocelesti. La Lazio è pronta a ufficializzare il suo primo colpo del calciomercato estivo. Nella sua esperienza nella Capitale, il calciatore ritroverà Maurizio Sarri, suo allenatore già ad Empoli e a Napoli. CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO