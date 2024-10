Lazio, in arrivo la maglia speciale per i 125 anni: i dettagli

Fonte: Chiara Scatena

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Novità in casa Lazio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, la Lazio e Mizuno avrebbero in programma una maglia speciale per celebrare i 125 anni dalla nascita del club. Con quasi ogni probabilità la casacca sarà utilizzata come maglia home dal 9 gennaio in poi, come successe quando nel 2014/15 tornò la maglia bandiera.

Sulla nuova maglia c'è massimo riserbo, ma dalle prime indiscrezioni potrebbe essere composta da quattro bande orizzontali di diversi colori, dal blu al bianco, che man mano sfumano all'altezza del petto. Qui si potrebbe trovare anche l'aquilotto blu con bordi bianchi tipico degli anni Settanta e Ottanta, come quello indossato da Bruno Giordano e Vincenzo D'Amico.

TORNA ALLA HOME