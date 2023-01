Lazio - Milan, Marusic: "Sono orgoglioso di questo traguardo. Oggi dovremo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Milan è alle porte e per l'occasione Adam Marusic ha presentato il big match a poche ore dal fischio d'inizio. Nella partita contro il Bologna di Coppa Italia, il giocatore biancoceleste ha tagliato quota 200 presenze in biancoceleste e ha così commentato ai microfoni di Leggo.it: «Sono davvero molto contento di tagliare questo traguardo, per me è un orgoglio aver raggiunto quota 200 presenze con la maglia della Lazio. Mi alleno con il massimo dell’impegno ogni giorno per giocare ancora molte altre partite con questo meraviglioso club e spero di raggiungere altri risultati importanti». Sulla sfida di questa sera, il difensore della Lazio ha affermato che: «Il Milan di Pioli rimane una grande squadra, anche se nelle ultime partite non è riuscito a raccogliere molti punti e ha perso in Coppa Italia e Supercoppa italiana. Dovremo restare concentrati per tutti i 90 minuti e anche oltre e giocare come sappiamo con entusiasmo e fiducia».

MOMENTO LAZIO - Inoltre, sulla squadra di Pioli, Adam ha voluto sottolineare il valore della squadra neo campione d'Italia. Nel corso della chiacchierata, Marusic spiega anche che per batterla, lui e compagni dovranno essere perfetti in ogni momento della gara, evitando cali di tensione e restando concentrati fino all’ultimo secondo. D'altronde, il montenegrino sottolinea anche quanto stiano lavorando duramente per dare continuità al loro percorso e di quanto siano consapevoli di dover migliorare da questo punto di vista. «Per questo motivo stasera servirà una partita perfetta sotto tutti i punti di vista», ha concluso Marusic.