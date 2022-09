Lazio, oggi giornata decisiva per Immobile: ecco la sua situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Spera in buone notizie questa mattina Ciro Immobile e con lui tutto l'ambiente Lazio, oltre al c.t. Mancini, che vorrebbe portarlo con se in Ungheria. Dopo il lavoro differenziato svolto nella giornata di ieri, oggi l'attaccante biancoceleste si sottoporrà a dei controlli che stabiliranno se dovrà far ritorno a Roma, oppure se sarà in grado di partire per Budapest con la squadra. Mancini incrocia le dita, vuole averlo come punto di riferimento in attacco per vincere una partita fondamentale nel girone di Nations League. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo staff medico federale è in contatto con quello della Lazio: Rodia e Ferretti sono sulla stessa linea di valutazione, le due analisi coincidono. Si tratta di un affaticamento muscolare che potrebbe già essersi riassorbito, dando così la possibilità a Ciro di scendere in campo domani sera, oppure essere ancora presente e quindi costringerlo a tornare a Roma dove sarà valutato in vista di Lazio-Spezia. Quello che chiedono da Formello è di non rischiare, gli esami strumentali di oggi riveleranno la reale condizione, in base all'esito si deciderà come muoversi, senza mettere repentaglio la condizione fisica del calciatore. Sarri e Mancini aspettano, entrambi sperano nel recupero di immobile, seppur per due motivi differenti: a breve si avrà il responso.