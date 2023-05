Lazio, Sarri e Lotito a colloquio: una grigliata per parlare di futuro. E Tare...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Settimane delicate quelle che accompagneranno la Lazio verso il finale di stagione. L’appuntamento di domenica con l’Udinese è la prima tappa di questo percorso che porterà, si spera, al traguardo finale: la Champions. Per allontanare le tensioni e unirsi ancor di più in vista degli impegni, capitan Immobile ha deciso di organizzare una grigliata in quel di Formello. Il meteo avverso non ha fermato lo spirito di gruppo e la volontà dei biancocelesti che al banchetto, come riporta Il Messaggero, hanno visto la partecipazione anche di Lotito. Il patron si è trattenuto poco, giusto il tempo di scambiare due parole in solitaria con Sarri. I due si sono seduti a tavolino e hanno avuto l’ennesimo confronto sul futuro. Il tecnico ha deciso di attendere per vedere se le promesse assicurate poi saranno mantenute, il presidente gli aveva garantito carta bianca e ora è arrivato il momento tanto atteso. Ha le idee chiare sulle mosse di mercato, il progetto è ben definito nella sua mente e ora vorrebbe qualcuno con cui riuscisse a condividere i suoi pensieri. Il capitolo Tare, che silenziosamente si avvia verso la scadenza, non è stato ancora affrontato a tu per tu dai diretti interessati.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE