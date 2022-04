Lazio - Sergio Rico, l'agente a Roma e il colloquio con Tare: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sergio Rico - Lazio è più di un'idea. La società biancoceleste è alla ricerca di un vice Strakosha e lo spagnolo è uno dei candidati principali. Non solo, proprio qualche giorno fa uno dei suoi manager è sbarcato nella Capitale per partecipare alla festa organizzata da Luis Alberto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il portiere è gestito dalla You First Sports, che cura anche gli interessi del Mago, e uno dei suoi rappresentanti è arrivato a Roma nei giorni scorsi e in occasione della festa all'Olgiata ha potuto incontrare anche il ds Tare. Sergio Rico può arrivare in biancoceleste in prestito o a titolo definitivo, se il Psg fisserà un prezzo minore di 10 milioni. Il portiere, che ora è in prestito al Maiorca, è in scadenza nel 2024.

GLI ALTRI NOMI - Non solo quello dello spagnolo, in casa Lazio si valutano anche altri profili. Il sogno è Carnesecchi dell'Atalanta, in prestito alla Cremonese, ma la valutazione è di almeno 15 milioni. Un'altra idea è quella di Vicario dell’Empoli e di Provedel, in scadenza con lo Spezia.