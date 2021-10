RIVIVI DIRETTA - Lazio - Inter 3-1: i biancocelesti calano il tris, Inzaghi sconfitto

Stadio Olimpico di Roma - 16 ottobre 2021, ore 18.00

Settima giornata - Serie A 2021/22

Lazio - Inter 3-1 (12' Perisic rig, 63' Immobile rig, 82' Felipe Anderson, 90'+2' Milinkovic)

FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj (66' Lazzari); Milinkovic, Leiva, Basic (66' Luis Alberto); Pedro (75' Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Escalante, Akpa Akpro, Vavro, Radu, Moro, Cataldi, Muriqi. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (67' Dumfries); Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini (67' Vecino), Dimarco; Dzeko (75' Lautaro), Perisic (67' Correa). A disp.: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Calhanoglu, D'Ambrosio, Satriano. All.: Inzaghi.

Ammoniti: 27' Basic (L), 36' Gagliardini (I), 84' Milinkovic (L), 84' Lautaro Martinez (I), 84' Milinkovic (L), 85' Correa (I), 86' Dumfries (I)

Arbitro: Irrati; Assistenti: Perrotti e Palermo; IV uomo: Manganiello; Var: Mazzoleni; Avar: Preti

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio, la Lazio vince contro l'Inter!

90'+4' Contropiede Lazio con Immobile che sbaglia il lancio per Luis Alberto: il Mago si porta la palla in out.

90'+2' GOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio cala il tris con il Sergente! L'assist è quello consueto e di gran pregio di Luis Alberto.

90'+1' Ammonito anche Darmian per il fallo su Lazzari. Intanto è stato comunicato che si giocherà fino al 96'.

90' Immoobile a un passo dal 3 a 1! La palla finisce tra i guantoni di Handanovic.

87' L'atmosfera è incandescente! Dumfries, già ammonito, rischia di essere espulso!

86' Ammonito anche Correa per il fallo su Akpa Akpro.

85' Ultimi cambi per la Lazio: fuori Anderson e Leiva, dentro Akpa Akpro e Cataldi. Per l'Inter dentro Calhanoglu, fuori Barella.

84' Serie di ammonizioni per gli scontri che hanno immediatamente seguito il gol della Lazio. Cartellino giallo per Milinkovic, Lautaro Martinez e Felipe Anderson.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Felipe Anderson! Immobile, servito da Felipe Anderson, conclude in porta. Handanovic ribatte ma c'è nei dintorni il brasiliano che porta in vantaggio i suoi!

81' Lautaro s'invola verso la porta difesa da Reina e conclude in porta: il portiere della Lazio è attento a far sua la palla.

80' Cross tagliente di Marusic in area, Immobile non arriva per un soffio sulla palla.

78' Brivido per la Lazio: Darmian crossa in area, Dumfries si trova la palla tra i piedi a una distanza ravvicinatissima dalla porta: non riesce a concludere.

75' Terza sostituzione per la Lazio: esce Pedro, entra Zaccagni. Inzaghi, invece, dà spazio a Lautaro Martinez al posto di Dzeko.

72' Provvidenziale Luiz Felipe che, in area di rigore, evita che Dzeko si trovi a tu per tu con Reina.

72' La Lazio insiste e ci prova con Pedro ma, anche questa volta, la conclusione si perde alta.

71' Duello "di fascia" Lazzari - Darmian: l'esterno della Lazio finisce a terra ma l'arbitro non opta per alcun cartellino nei confronti del nerazzurro.

67' Cambi anche per l'Inter: fuori Bastoni, Perisic e Gagliardini, dentro Dumfries, Correa e Vecino.

66' Doppio cambio per Sarri: fuori Hysaj e Basic, dentro Lazzari e Luis Alberto.

63' GOOOOOOOOOOL! La Lazio agguanta il pareggio, dagli undici metri Immobile non sbaglia!

62' Tocco di mano di Bastoni sanzionato dall'arbitro col calcio di rigore in favore della Lazio!

60' Ci prova il Sergente dal limite dell'area di rigore, ma la conclusione si perde al lato della porta difesa da Handanovic.

57' Calcio di punizione in favore dell'Inter: Dimarco e Perisic sulla palla, ma alla fine ci pensa il classe '97. Sugli sviluppi dell'azione, un po' di confusione e tanti giocatori in area di rigore. Poi la Lazio riesce a ripartire.

56' Milinkovic serve in verticale Immobile, già al centro dell'area di rigore: la palla è troppo lunga e l'attaccante non ci arriva.

54' Intervento irregolare di de Vrij su Immobile e calcio di punizione in favore della Lazio.

52' Immobile tenta la conclusione da posizione defilatissima: la palla si perde alta sopra la traversa.

49' Brivido per la Lazio. Barella trova il giusto tempo d'inserimento per penetrare in area di rigore e crossa. La palla attraversa tutto lo specchio della porta.

45' Fischia Irrati, riparte il match!

PRIMO TEMPO

45'+1' Dopo un solo minuto di recupero arriva il duplice fischio di Irrati: finisce la prima frazione di gioco di Lazio - Inter. Appuntamento tra quindici minuti per il secondo tempo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.

45' Triangolazione mancata per pochissimo tra Felipe Anderson, Pedro e Immobile. La squadra di Sarri è particolarmente attiva e pericolosa.

44' Ancora Lazio! Milinkovic per Pedro che s'accentra e tira: la conclusione viene deviata in corner.

42' La Lazio mette la palla in out, consentendo l'ingresso dei sanitari per Darmian. L'ex Torino si accascia a terra dopo un duello con Pedro. Abbandona il campo ma rientra pochi secondi più tardi.

40' Basic ancora vicino al gol. La sua conclusione è potente e precisa, ma Handanovic ci arriva senza troppi problemi.

38' Calcio di punizione in favore dell'Inter dopo l'intervento di Anderson ai danni di Gagliardini. Sulla palla Dimarco, allontana Immobile di testa.

36' Cartellino giallo per Gagliardini, irregolare su Lucas Leiva.

35' Azione di gran pregio di Felipe Anderson, indiscutibilmente tra i più in forma della Lazio. Il brasiliano s'invola verso la porta difesa da Handanovic, la conclusione non è irresistibile e finisce direttamente tra i guantoni del portiere.

34' Insidiosissima conclusione dal limite dell'area di rigore di Perisic. Bravo Reina a disinnescare il tentativo avversario.

33' Milinkovic per Immobile che, dal centro dell'area, tenta il colpo di testa. La conclusione si spegne al lato della porta difesa da Handanovic.

30' Il tiro a giro di Barella si perde sul fondo. Riparte la Lazio con Reina.

29' Calcio d'angolo per la Lazio dopo la deviazione di Barella su Felipe Anderson: il brasiliano dalla bandierina per due volte. Il secondo tentativo si conclude con Handanovic che fa sua la palla.

27' Il primo cartellino giallo è per Basic, che ferma la progressione di Barella.

24' Cross perfetto di Felipe Anderson per Basic, che conclude in porta di prima. Provvidenziale l'intervento di Handanovic. L'azione si conclude con un doppio corner per la Lazio.

23' La Lazio ci prova per vie verticali sia con Immobile che con Milinkovic, ma fin qui la difesa dell'Inter è attenta ad allontanare entrambi i pericoli.

21' Il cross di Dimarco viene deviato in angolo. Il classe '97 batte il corner ma i biancocelesti, quasi immediatamente, riconquistano la palla e ripartono.

20' Bell'azione orchestrata dalla Lazio con Anderson, Pedro e il cross all'indirizzo di Basic al centro dell'area. Il croato colpisce di testa, ma viene murato dalla retroguardia nerazzurra.

19' Ancora pericoloso Felipe Anderson dalle parti di Handanovic: Skriniar è attento anche in questo caso e allontana il pallone.

17' Prolungato possesso palla da parte dell'Inter che s'interrompe quando Darmian si porta la palla in out.

15' La palla viene messa in out da un giocatore dell'Inter dopo il fallo fatto da Milinkovic a Dimarco. Il nerazzurro rimane qualche secondo a terra, per poi rialzarsi senza alcun problema.

12' Perisic non sbaglia dagli undici metri: l'Inter va in vantaggio.

11' Intervento irregolare di Hysaj su Barella, l'arbitero opta per il calcio di rigore in favore dell'Inter.

10' Felipe Anderson scarica per Pedro in area di rigore, ma Skriniar allontana di testa. Sullo sviluppo della stessa azione, Leiva ci prova dalla distanza e per poco non trova la porta.

9' Bastoni rimane qualche secondo a terra dopo l'intervento di Felipe Anderson ai suoi danni. Poi il difensore si rialza e prosegue regolarmente la partita.

8' Hysaj mette la palla in calcio d'angolo. Dimarco batte dalla bandierina all'indirizzo di de Vrij, ma il colpo di testa si perde in out.

7' Chiude bene Marusic ed evita che Dimarco arpioni una palla potenzialmente pericolosa. Il montenegrino appoggia a Reina.

5' Ritmi alti in quest'inizio di partita fanno sì che il gioco venga fermato spesso e volentieri da interventi duri. Questa volta è Immobile ad andare a terra dopo il fallo di Gagliardini. Ancora punizione per la Lazio.

4' Batte Milinkovic, ma la palla viene murata dalla barriera nerazzurra.

3' Pedro s'invola verso la porta difesa da Handanovic. Skriniar interviene irregolarmente: punizione in favore della Lazio.

2' Primo squillo dell'Inter con Dzeko che conclude di testa dal centro dell'area di rigore: la palla si perde alta sopra la traversa.

1' Fischia l'arbitro Irrati, inizia il match all'Olimpico!

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Nell'immediato pre-partita del match sono arrivate le parole di Igli Tare: "Inzaghi merita il rispetto dei tifosi. Luis Alberto? Nessun dramma" (QUI le dichiarazioni complete)

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Squadre in campo per il riscaldamento. Ancora 40 minuti e poi arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Inter.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Inter, valido per la 7a giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per lasciar spazio alle nazionali, la squadra di Sarri affronterà quella di Inzaghi in un match dal sapore di passato. I biancocelesti sono chiamati alla reazione dopo la brutta sconfitta arrivata al Dall'Ara contro il Bologna. I nerazzurri, al contrario, sono attualmente al terzo posto dietro a Napoli e Milan. Fischio d'inizio alle 18.00.

