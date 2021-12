RIVIVI DIRETTA - Sampdoria - Lazio 1-3: Milinkovic parte, super Immobile per il tris!

Serie A TIM | 16ª giornata

Domenica 5 dicembre 2021, ore 18:00

Stadio Luigi Ferraris, Genova

SAMPDORIA - LAZIO 1-3 (7' Milinkovic, 17' e 37' Immobile, 89' Gabbiadini)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (45' Adrien Silva), Chabot, Augello; Candreva (84' Ciervo), Thorsby, Ekdal, Verre (45' Caputo); Quagliarella (45' Dragusin), Gabbiadini.

A disp.: Ravaglia, Falcone, Yepes, Murru, De Paoli, Askildsen, Trimboli.

All.: Roberto D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi (63' Leiva), Basic; Zaccagni, Immobile (45' Muriqi), Pedro (Anderson).

A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Radu, Vavro, Luis Alberto, Escalante, Akpa Akpro, Moro.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Ciro Carbone – Rodolfo Di Vuolo; IV° ufficiale: Francesco Meraviglia; V.A.R.: Marco Guida; A.V.A.R.: Alberto Tegoni

Ammoniti: 14' Candreva (S), 39' Bereszynski (S), 40' Quagliarella (S), 56' Milinkovic (L), 79' Adrien Silva (S)

Espulsi: 57' Milinkovic (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, finisce la gara!

90'+3' Buon intervento di Strakosha sulla conclusione di Gabbiadini. Qualche secondo più tardi, la Sampdoria si rende ancora pericolosa dalle parti del portiere della Lazio, che fa sua la palla.

90'+2' Lazzari vola sulla fascia orchestrando un buon contropiede, ma l'ex Spal s'allunga troppo la palla che si perde in out.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time, si giocherà fino al 94'.

89' Gol della Sampdoria: anche i blucerchiati mettono la firma sul tabellino con Gabbiadini.

88' Scontro aereo Muriqi - Yoshida, con quest'ultimo che sembra aver la peggio. Dopo qualche secondo, tuttavia, si rialza e prosegue la sua gara in campo.

84' Per la Sampdoria esce Candreva, entra Ciervo.

81' Calcio di punizione in favore della Sampdoria: batte Candreva, il colpo di testa di Yoshida si perde di pochissimo sopra la traversa.

79' Ancora un cartellino giallo per la Sampdoria: questa volta è Adrien Silva ad esser sanzionato dall'arbitro Fabbri.

78' Altra sostituzione per la Lazio: esce Zaccagni, entra Lazzari.

76' Muriqi, letteralmente osannato dal settore ospiti biancoceleste, difende palla e si guadagna un buon calcio di punizione.

73' Contropiede Lazio con Felipe Andeson che tenta di servire sulla corsa Muriqi, Gabbiadini allontana.

71' Caputo, "braccato" da Acerbi, manca la conclusione a un passo dalla porta difesa da Strakosha: l'attaccante era comunque in posizione di fuorigioco.

67' Lazio in inferiorità numerica per l'espulsione di Milinkovic-Savic. Sanzionato il fallo del centrocampista serbo e le seguenti proteste.

65' Fallo di Muriqi su Chabot e calcio di punizione in favore sdella Sampdoria. Batte Candreva, allontana Luiz Felipe. Lo fa nuovamente sul cross di Ekdal qualche secondo più tardi.

64' Muriqi lancia Basic in verticale, Audero esce e fa ripartire la Sampdoria.

63' Doppio cambio per Sarri: escono Pedro e Cataldi, entrano Felipe Anderson e Leiva.

61' Zaccagni continua a dare ottime risposte: dalla fascia arriva il suo cross all'indirizzo di Pedro, lo spagnolo non ci arriva.

60' Candreva mette un cross velenosissimo all'interno dell'area, Marusic svetta e allontana il pericolo: la Samp rimane comunque in possesso palla.

58' Altro cambio per D'Aversa: esce Bereszynski, entra Yoshida.

57' Bereszynski crossa in area di rigore, dove trova Gabbiadini che colpisce di testa verso la porta. Ancora un'ottima parata di Strakosha a evitare il gol blucerchiato.

54' Zaccagni colpito ancora duro da un giocatore della Sampdoria: l'ex Verona rimane per qualche secondo a terra, salvo poi rialzarsi e proseguire la sua gara.

53' Provvidenziale l'intervento di Strakosha su Thorsby, poi la retroguardia della Lazio allontana.

52' Fase prolungata di possesso della Lazio. Alla fine la palla arriva ad Audero, che fa ripartire i suoi.

45' Cambio anche per la Lazio: fuori Immobile, dentro Muriqi.

45' Si parte con una tripla sostituzione per la Sampdoria: fuori Quagliarella, Verre e Ferrari, dentro Dragusin, Caputo e Adrien Silva.

45' Fischia l'arbitro, si riparte!

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Sampdoria - Lazio!

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.

43' Bereszynski per Candreva che crossa in area di rigore: Milinkovic salta più in alto di tutti e allontana il pericolo.

41' Il settore ospiti del Ferraris dedica un coro a Immobile, che risponde applaudendo.

40' Ammonito Quagliarella per il fallo su Pedro: è il primo del match.

39' Verre tenta il cross in area, ma prima Hysaj riconquista la palla, poi Pedro fa ripartire la Lazio.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Il diagonale di Immobile è imprendibile per Audero, tris Lazio! L'attaccante biancoceleste era stato servito da Milinkovic, ma il gol è tutta opera sua!

33' Lazio ad un passo dal tris. È ancora una volta Immobile a mettere paura ad Audero, ma in questo caso l'azione che porta al colpo di testa dell'attaccante coinvolge Milinkovic, Pedro e Zaccagni, ed è una gioia per gli occhi!

32' Milinkovic crossa bene all'interno dell'area di rigore, provvidenziale l'intervento di Ferrari.

29' Verre finisce a terra all'intero dell'area di rigore: ma per l'artbitro non ci sono gli estremi per concedere il tiro dagli undici metri.

28' Calcio di punizione in favore della Sampdoria: Candreva scambia con Verre, la palla arriva a Chabot che non riesce a concludere. Riparte Strakosha.

26' Anche la Sampdoria tenta di rendersi pericoloso. In questo caso lo fa con Verre che ci prova di testa: tuttavia il blucerchiato non impensierisce Strakosha, che interviene senza problemi sula palla.

24' Ottima prestazione fin qui quella di Zaccagni, che serve Basic in area di rigore. Il croato, spalle alla porta e seguito da due difensori, non riesce ad aripionare il pallone.

23' Ciro Immobile si avvicina alla panchina, per lui un problema fisico. L'attaccante rientra in campo nonostante Felipe Anderson si sia già tolto la tuta per entrare in campo.

20' Candreva mette una buona palla al centro dell'area di rigore, Acerbi allontana.

17' GOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppio Lazio firmato Ciro Immobile! Zaccagni, servito da Milinkovic, s'invola verso la porta difesa da Audero. Viene atterrato ma l'arbitro non ferma l'azione. Sugli sviluppi del gioco, il bomber della Lazio mette la palla alle spalle del portiere.

15' È pronto a rientrare, si ristabilisce la parità nel numero di calciatori delle due squadre.

14' Sanitari in campo ancora per Zaccagni: l'attaccante rimane a terra dopo il contrasto con Candreva. L'ex Verona si sposa a bordocampo dove sta ricedendo ora le cure del caso.

13' Verre per Gabbiadini che mette una buona palla per Quagliarella. Strakosha è attento e anticipa l'attaccante doriano.

12' Immobile serve Pedro, ma la conclusione dello spagnolo viene murata dalla difesa. Recupera Milikovic, il suo tiro viene parato da Audero.

10' Rimane a terra per qualche secondo Mattia Zaccagni dopo un contrasto con Thorsby: l'ex Verona si rialza, nessun problema per lui.

7' GOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Milinkovic, che entra in area e sistema la palla sul piede giusto: il suo piazzato è imprendibile per Audero!

5' Lazio in possesso palla: l'arbitro ferma l'azione dopo il fallo di Luiz Felipe su Quagliarella. Sarà calcio di punizione in favore della Sampdoria.

4' Quagliarella per Ekdal che, in area di rigore, tenta la conclusione direttamente in porta. Il tiro viene deviato in angolo da un difensore della Lazio.

3' La Sampdoria si avvicina dalle parti di Strakosha: Augello crossa in area, il portiere della Lazio fa sua la palla.

2' Hysaj devia la palla in angolo, sarà corner per la Sampdoria. Batte Candreva, la retroguardia biancoceleste allontana.

1' Arriva il fischio dell'arbitro Fabbri: inizia ora Sampdoria - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 17.35 - "Siamo sempre con voi, non vi lasceremo mai". È questo il coro che i cinquecento tifosi arrivati a Genova per Sampdoria - Lazio hanno riservato ai giocatori biancocelesti durante la fase di riscaldamento. La squadra s'avvicina e dispensa applausi nei loro confronti.

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - Squadre in campo per il riscaldamento: manca mezz'ora al fischio d'inizio del match!

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Milinkovic. Il Sergente si è espresso sulla gara: "Ripartiamo da zero e dimostriamo chi siamo" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria - Lazio, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dal brutto KO contro il Napoli e dal rocambolesco pareggio in casa contro l'Udinese. Tuttavia, anche la squadra di D'Aversa non sta vivendo un momento semplice: nell'ultimo turno di campionato ha perso contro la Fiorentina. Al Ferraris sono pronte a sfidarsi due, tra le compagini del campionato italiano, ad avere subito più gol: 29. Fischio d'inizio alle 18.00.

