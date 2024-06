Albania | Parla Duka, presidente della Federcalcio: "Batteremo l'Italia!"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla sfida tra l'Albania e l'Italia per la prima giornata del girone B di Euro2024. Nel corso della sua intervista ai microfoni di TvPlay, il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka ha detto la sua sulla gara facendo anche un pronostico. Queste le sue parole in merito: “Le aspettative per l’Albania? Per noi è un orgoglio essere ad Euro24 per questa manifestazione. Affrontiamo tre squadre forti come l’Italia, la Croazia e la Spagna. Anche noi siamo una buona squadra perché abbiamo un bel percorso nelle qualificazioni. Il nostro obiettivo? Saremo contenti se dovessimo qualificarci per gli ottavi. Un pronostico per Italia-Albania? Vinciamo noi per 1-0. Per me sarebbe bello se l’Italia dovesse vincere l’Europeo con noi almeno agli ottavi".