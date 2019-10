Lazio, Nazionali: Milinkovic convocato dalla Serbia

La Serbia non può fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic. Anche il Sergente della Lazio è stato convocato per le sfide della sua nazionale contro Paraguay (amichevole del 10 ottobre) e soprattutto Lituania, gara decisiva per mantenere vive le chance di qualificazione a Euro 2020. La situazione dei balcanici è critica: l'Ucraina, stabile al primo posto, dista 6 punti ed è seguita dal Portogallo, a +1 dalla Serbia ma con una partita in meno. Le aquile possono solo vincere per continuare a credere nel sogno, per farlo riporranno gran parte delle speranze sulle spalle di Milinkovic.

