Nazionali, nuova convocazione per Luiz Felipe con il Brasile U23

Quasi non ha avuto il tempo di rientrare dai suoi impegni con il Brasile Under 23 Luiz Felipe, che è stato già convocato nuovamente con la selezione olimpica verdeoro per i match amichevoli di ottobre contro Giappone e Venezuela. Nella lista di André Jardine c'è nuovamente il difensore della Lazio, sintomo della fiducia che in lui viene riposta dal tecnico. Di seguito l'elenco completo dei convocati

Portieri: Cleiton (Atlético-MG), Daniel Fuzato (AS Roma), Ivan (Ponte Preta).

Difensori: Bruno Fuchs (Internacional), Caio Henrique (Fluminense), Emerson (Real Betis), Felipe Jhonathan (Santos), Guga (Atlético-MG), Ibañez (Atalanta), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino).

Centrocampisti: Allan (Fluminense), Bruno Guimarães (Athletico-PR), Douglas Luiz (Aston Villa), Mauro Júnior (Heracles Almelo), Pedrinho (Corinthians), Wendel (Sporting CP).

Attaccanti: Antony (São Paulo), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (RB Lipsia), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Fiorentina), Rodrygo (Real Madrid).

