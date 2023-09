Qualificazioni Euro 2024, in campo l'Italia e non solo: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José Maria Diaz Acosta

Proseguono le gare valide per le qualificazioni ad Euro2024. Ieri, dopo le vittorie di Spagna, Croazia e Portogallo, sarà il turno oggi dell'Inghilterra che sfida l'Ucraina e dell'Italia del neo ct Luciano Spalletti che incontra la Macedonia del Nord. Di seguito tutte le gare in programma:

Europei - Qualificazione

15:00 - Azerbaigian vs Belgio

18:00 - Andorra vs Bielorussia

18:00 - Estonia vs Svezia

18:00 - Ucraina vs Inghilterra

20:45 - Kosovo vs Svizzera

20:45 - Macedonia del Nord vs Italia

20:45 - Romania vs Israele