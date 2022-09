Serbia, Milinkovic uomo copertina del match contro la Svezia insieme a... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora giornata di gare per le Nazionali impegnate in Nations League e amichevoli varie. Tra chi scenderà in campo nella gara di oggi c'è anche la Serbia del ct Stojković che sfiderà la Svezia. In campo non potrà mancare uno dei protagonisti, Milinkovic-Savic che insieme a Mitrovic e Kostic è l'uomo copertina di giornata. Sui canali social della Nazionale è infatti stato pubblicato un post con una foto che li ritrae insieme e la didascalia: "Oggi gioca la Serbia!", prontamente repostato dal calciatore della Lazio.