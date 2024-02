Abbiati schiera la sua Top 11: presenti tre ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare la sua formazione dei sogni. L'ex portiere del Milan ha scelto come modulo il 4-4-2. In porta Walter Zenga; in difesa da destra a sinistra Oddo, Nesta, Costacurta e Maldini; in mediana Brocchi, Gattuso, Pirlo e Ambrosini; davanti Inzaghi e Pato. Come allenatore ne ha scelti due: Zaccheroni e Ancelotti. Il primo lo mise in campo quando aveva solo 20 anni e vinse subito lo scudetto, il secondo lo ricorda come un grande gestore dello spogliatoio e una papà per tutti i giocatori del Milan.

Come si evince dall'undici scelto, Abbiati ha chiamato in causa molti suoi ex compagni che hanno condiviso con lui l'esperienza al Milan. Nella top 11 scelta ci sono anche tre ex laziali: Oddo, Nesta e Brocchi. Sul primo racconta che si sono conosciuti in Serie C ai tempi del Monza e sono amici da una vita. Nesta lo descrive come uno dei difensori italiani più forti, era dotato di una grande visione di gioco, sapeva sempre anticipare lo sviluppo dell'azione, ma anche determinato e forte fisicamente. Sul lato umano lo definisce una grande persona. Per quanto concerne Brocchi, l'ex portiere del Milan lo ricorda per aver condiviso la camera in ritiro insieme a Gattuso.

Abbiati racconta come la loro stanza fosse un punto di riferimento a Milanello dove Nesta e Pirlo giocavano alla Playstation mentre gli altri parlavano e scherzavano. Da non dimenticare Alberto Zaccheroni che oltre ad aver vinto nel 1999 lo scudetto con il Milan ai danni della Lazio ha anche ricoperto il ruolo di tecnico sulla panchina biancoceleste nella stagione 2001-2002.

