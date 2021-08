Albertini e la litigata con Mancini alla Lazio: il retroscena

RASSEGNA STAMPA - Demetrio Albertini, oltre ai tanti anni giocati al Milan (nelle giovanili, poi dal 1988 al 1990 e dal '91 al 2002), ha avuto anche una parentesi con la Lazio nella stagione 2003-2004, anno in cui era allenato da Roberto Mancini. Anche in quel caso, con il "Mancio", l'ex centrocampista discusse con l'allenatore: "Litigate taciute? Ho un piccolo record, penso di aver litigato praticamente con tutti i miei tecnici. Sacchi, Capello, Mancini, Trapattoni, Cesare Maldini… Non ero spigoloso, ma quando nasceva chiarivo discutendo. Noi due soli nello spogliatoio. Poi uscivo e tornavo ad allenarmi", riporta la rassegna di Radiosei. Poi sulla vittoria dello scudetto nel 1999 ai danni della Lazio: "Le vittorie più belle quelle del ’94 e lo scudetto del ’99: talmente inaspettato che festeggiammo per dieci giorni".

Balbo: "Pedro dalla Roma alla Lazio? Ecco perché ci guadagnano tutti"

Lazio - I sette polmoni di Pedro, la duttilità di Hysaj e il carisma di Reina: tutti i fedelissimi di Sarri

Torna alla home page