Arbitri, in arrivo il "calcio all'inglese"?: Doveri rivela cosa cambierà

Tra gli arbitri più importanti della Serie A c'è il 44enne romano Daniele Doveri, con un'esperienza ben 13 anni negli stadi della massima serie italiana. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giudice di gara ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato come cambierà il calcio del Belpaese a seconda di un nuovo concetto di arbitraggio in arrivo:

"Non dovremo sanzionare ogni contatto, l'obiettivo è di uniformarci al calcio inglese. Non si tratta di fischiare poco o tanto, ma di capire come i calciatori stanno interpretando la partita. Loro decidono quanti falli devo fischiare. Se lascio correre un contrasto duro per un paio di volte, la terza volta rischiano di spaccarsi una gamba e ciò significa che non sono sintonizzato col match. Se i giocatori accettano i contrasti ma in modo leale allora proseguo. Bisogna capire la tensione della partita e smorzare i toni per l'incolumità dei giocatori. IN questa stagione distingueremo di più tra ciò che è fallo e ciò che è contatto. Allenatori? Chi fa pressione verrà sanzionato col cartellino giallo.

FUORIGIOCO - "Cambierà il fuorigioco sulle deviazioni, solo quelle intenzionali rimettono l’attaccante in regola e lo stesso deve dirsi se il pallone sbuca quasi come un rimpallo tra un nugolo di giocatori. Sono parametri che ci aiutano a distinguere che cos’è intenzionale e quindi esclude il fuorigioco"

FALLO DI MANO - "Sui tiri e sui cross vale la geometria del braccio: se è largo è rigore ma è meno rilevante se è coerente con l’intenzionalità della giocata, a patto di non esagerare".

"Sarei curioso di sperimentare il challenge. Donne? Conta il merito, non il genere".