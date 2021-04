Atalanta, Romero: "Cinque squadre in cinque punti ma vogliamo la Champions"

Dieci gare alla fine del campionato per la Lazio compreso il recupero della gara contro il Torino. Questo il tempo a disposizione per i biancocelesti, l'Atalanta, la Juventus e il Napoli per provare a conquistare un posto in Champions League. Sarà una lotta serrata e non potrebbe essere altrimenti viste le ambizioni e i pochi punti che separano queste squadre. Intanto il difensore dei bergamaschi Romero, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato proprio della corsa al quarto posto: "Non amo fare calcoli ma considerando che la Lazio ha una sfida da recuperare e che potenzialmente potrebbe essere a 55 ci sono cinque formazioni in cinque punti. Uno dei tre posti lo vogliamo noi ma sarà dura".

