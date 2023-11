Atletico Madrid | Simeone taglia un gran traguardo, ma contro il Feyenoord...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

RASSEGNA STAMPA - La canzone della Champions League risuona nella casa della Lazio. Oggi il Celtic è atteso all'Olimpico, ma, alle 21.00 sarà anche il turno di Diego Pablo Simeone contro il Feyenoord. L'allenatore taglierà questa sera il traguardo delle 100 panchine di Champions League con il suo Atletico Madrid.

Non sarà affatto semplice poter celebrare un numero così importante, animato dall'incandescente De Kuip di Rotterdam. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il bilancio delle prime 99 partite recita 45 vittorie, 28 pareggi e 26 sconfitte. "Sono fiero di raggiungere le 100 in Coppa Campioni", esclama l'ex Lazio, ma non c'è abbastanza tempo per avvolgere il nastro, gli insidiosissimi campioni d'Olanda attendono i Colchoneros.

Questa sera il gruppo E vedrà delinearsi maggiormente la situazione nel girone. Attualmente il Feyenoord è terzo alle spalle di Atletico e Lazio. Per questo motivo per Gimenez e compagni, perdere contro la squadra di Simeone, significherebbe retrocessione in Europa League.